Kean resolveu para o PSG em Istambul

O PSG voltou a campo nessa quarta-feira pela Champions League com o objetivo de esquecer a derrota para o United na estreia e conquistar os primeiros três pontos. Pela frente, o Basaksehir, que também buscava a primeira vitória.

Pressionado, Tuchel mudou no time titular colocando Danilo Pereira na zaga, trazendo Maquinhos para o meio de campo, tirando Gueye e colocando Kean no ataque.

Quando a bola rolou os franceses foram para cima apostando na velocidade de Mbappé, que hoje tinha o seu modo turbo ativado. Já os donos da casa apostavam nas chegadas do capitão Visca e nas descidas de Rafael.

Logo aos 26' notícias horríveis para Tuchel, que viu Neymar levar a mão a região da virilha, receber atendimento médico fora de campo e ainda tentar continuar na partida, mas sem condições. O brasileiro deixou o campo lesionado para a entrada de Sarabia.

Enquanto Navas trabalhava de um lado, o goleiro do conjunto turco contada com a falta de precisão dos atacantes do PSG na hora de finalizar.

Gols mesmo só no segundo tempo. Kean voltou do intervalo disposto a decidir a partida e assim o fez. Aos 63', Mbappé cobrou o escanteio, Kean desviou de cabeça completamente livre de marcação e abriu o placar!

O segundo do camisa '18' veio aos 78' e foi cheio de estilo! Após cruzamento, a bola escapou de Mbappé, mas não de Kean, que dominou, girou e bateu, para marcar o segundo e definir a vitória do time francês.

Com a vitória o Paris Saint-Germain chegou aos primeiros três pontos na competição e espera o confronto entre Manchester United e RB Leipzig para saber qual será a sua posição ao final da rodada. O Basaksehir é o lanterninha do Grupo H com duas derrotas.

Na próxima rodada o PSG encara o Leipzig fora de casa, enquanto o Basaksehir recebe o United dentro dos seus domínios.