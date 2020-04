Kepa, Alisson, Neto, Courtois... os goleiros mais caros da história

A posição de goleiro foi a que mais evoluiu ao longo da história do futebol, mas os valores pagos aos guardiões ainda não estão à altura de outros atletas.

Mas isso está mudando. Em 2018, o recorde foi quebrado duas vezes – a primeira delas com Alisson, e mais recentemente por Kepa, espanhol que chega ao Chelsea.

E no dia internacional do goleiro, 14 de abril, 'Goal' repassa a lista dos goleiros mais caros da história do futebol mundial!

20. Jan Oblak | Benfica - Atlético de Madrid | 2014 | 16 milhões de euros

19. Rui Patricio | Sporting - Wolverhampton | 2018 | 18 milhões de euros

18. Claudio Bravo | Barcelona - Manchester City | 2016 | 18 milhões de euros

17. Angelo Peruzzi | Juventus - Inter | 1999 | 19 milhões de euros | Inter - Lazio | 2000 | 17,9 milhões de euros

16. Emil Audero | Juventus - Sampdoria | 2019 | 20 milhões de euros

15. Sebastien Frey | Inter - Parma | 2003 | 21 milhões de euros

14. Alex Meret | Udinese - Napoli | 2018 | 22 milhões de euros

13. Pau López | Betis - Roma | 2019 | 23,5 milhões de euros

12. David De Gea | Atlético de Madrid - Manchester United | 2011 | 25 milhões de euros

11. Bernd Leno | Bayer Leverkusen - Arsenal | 2018 | 25 milhões de euos

10. Francesco Toldo | Fiorentina - Internazionale | 2001 | 26,5 milhões de euros

9. Jordan Pickford | Sunderland - Everton | 2017 | 28,5 milhões de euros

8. Manuel Neuer | Schalke - Bayern | 2011 | 30 milhões de euros

7. Cillessen | Barcelona - Valencia | 2019 | 35 milhões de euros (troca com Neto)

6. Neto | Valencia - Barcelona | 2019 | 35 milhões de euros (troca com Cillessen)

5. Thibaut Courtois | Chelsea - Real Madrid | 2018 | 35 milhões de euros

4. Ederson | Benfica - Man.City | 2017 | 40 milhões de euros

3. Gianluigi Buffon | Parma - Juventus | 2001 | 52,88 milhões de euros

2. Alisson | Roma - Liverpool | 62.5 milhões de euros + 10 milhões em variáveis

1. Kepa | Athletic Bilbao - Chelsea | 80 milhões de euros