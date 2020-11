Kimmich tenta parar Haaland... e sai de campo chorando após ter se machucado na jogada!

Borussia Dortmund e Bayern Munich se enfrentaram neste sábado no 'Klassiker', o clássico do futebol alemão. E tudo começou com bom ritmo e chances, com um gol desperdiçado por Erling Haaland e com um gol anulado de Robert Lewandowski por um impedimento milimétrico.

Porém, as boas jogadas que a partida estava dando de repente pararam ao chegar na meia hora de jogo. Joshua Kimmich se lesionou e, desconsolado, teve que deixar o campo em lágrimas.

Haaland, em rápido contra-ataque do Borussia, estava conduzindo a bola pelo meio do campo quando o jogador do Bayern, em jogada para tentar parar o craque, se lançou em um carrinho que também lhe custaria o cartão amarelo. Haaland se desequilibrou, mas continuou a jogada como se nada tivesse acontecido.

Mas então veio o primeiro revés para a equipe de Hansi Flick: Kimmich ficou deitado no campo com um problema no joelho e recebeu assistência médica para deixar o campo com sinais óbvios de dor.