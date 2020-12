Jürgen Klopp vence o The Best pela segunda vez seguida

Em cerimônia virtual do The Best 2020, realizada em Zurique (Suiça), a Fifa entregou os prêmios de destaque do mundo do futebol nesta quinta-feira.

Jürgen Klopp, comandante do Liverpool foi eleito o melhor treinador pela segunda vez consecutiva. O atual campeão da Premier Leaguer chegou ao recorde de 99 pontos e levou o time a seu primeiro título da Premier League em 30 anos.

Klopp concorria com Marcelo Bielsa técnico argentino conseguiu recolocar o Leeds United na elite inglesa após 16 anos e Hans-Dieter Flick, do Bayern de Munique, que era favorito após conquistar Bundesliga, Liga dos Campeões, Copa da Alemanha, Supercopa da Alemanha e Supercopa da UEFA.

A votação do The Best leva em consideração o desempenho no período entre 20 de julho de 2019 e 7 de outubro de 2020 e tem a participação de um painel de especialistas em futebol.