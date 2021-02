Klopp recebe uma boa notícia: Diogo Jota volta aos treinos

O grande problema do Liverpool nessa temporada é o alto número de lesões. A equipe sofreu baixas em todas as zonas do campo, mas a zaga é, sem dúvidas, o setor mais delicado. Por isso, as contratações de Ben Davies e Ozan Kabak no último dia de janela.

Assim, qualquer jogador que deixe o departamento médico se transforma em uma boa notícia para Jürgen Klopp. E a recuperação mais recente é a de Diogo Jota.

O luso ainda não tem condições de jogo e treina afastado dos seus companheiros com atividades específicas para fortalecimento do seu joelho.

O desejo do clube é poder contar com o atacante no final do fevereiro, se todos os passos da recuperação foram cumpridos.