Koeman confia em Dembélé: "Tem muita qualidade"

Koeman terá de fazer algumas rotações nos próximos duelos do Barça, já que tem quatro em onze dias. E jogadores como Ousmane Dembélé ou Miralem Pjanic serão muito úteis para ele concentrar esforços no elenco. Na verdade, ele elogiou o francês na coletiva de imprensa antes do jogo contra o Getafe.

“Dembéle tem muita qualidade e, aos poucos, fisicamente, está melhorando. Estou muito feliz com os treinos que tem feito ultimamente”, disse. Isso não condiz com a informação que indicava que não o levaria em consideração nesta temporada.

Mas o atacante será importante quase necessariamente. O principal alvo de mercado do clube para esta temporada é Memphis Depay e ele chegará no período de transferência de inverno, na melhor das hipóteses. A consequência? Que o treinador terá de utilizar os jogadores que tem atualmente no elenco.

Se Dembélé conseguir fazer com que as lesões o respeitem, poderá conquistar uma posição que não ocupa desde a temporada de 2018-19. Depois, fez parte de 42 jogos dos quais estreou em 30 e chegou a marcar 14 gols, o maior recorde de sua carreira.