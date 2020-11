Koeman e seu experimento com De Jong

O Barcelona derrapou contra o Alavés depois de um primeiro tempo para ser esquecido e que obrigou Koeman a fazer mudanças drásticas durante o intervalo. O treinador vindo da seleção dos Países Baixos arriscou com a saída de Lenglet.

Frenkie de Jong foi colocado mais atrás e atuou durante 45 minutos como zagueiro, algo que já havia acontecido em Turim, mas por causa de lesão de Araujo. Com o ex do Ajax na zaga, o time de Ronald Koeman não foi muito exigido nas duas ocasiões.

No seu clube anterior, o meia já havia atuado nessa função, mas não era onde se destacava com os melhores rendimentos. Conhecendo seu compatriota e buscando aproveitá-lo da melhor maneira, o treinador sabe que essa versatilidade pode ser útil.

Sem conseguir contratar o quarto zagueiro desejado na última janela de transferências, o Barcelona tem essa peça no elenco para suprir as necessidades defensivas ao longo da temporada.