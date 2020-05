Koeman, hospitalizado até quinta-feira

Esperava-se que esta quarte-feira começasse com notícias positivas para Ronald Koeman após sua admissão no hospital no domingo passado por problemas cardíacos.

O lendário ex-jogador do Barcelona deveria deixar o hospital na terça-feira, mas ainda estará no centro médico até quinta-feira, no melhor das hipóteses.

Isso foi confirmado por 'Sport', que explicou que Koeman terá que enfrentar um teste de estresse em uma bicicleta ergométrica para avaliar sua condição física após a intervenção.

Koeman teve que passar por um cateterismo sem anestesia para desbloquear duas artérias depois que uma forte dor no peito causou sua hospitalização.