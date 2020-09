"Koeman não contar com Riqui Puig é uma total decepção"

O Barça tem um objetivo a curto, médio e longo prazo: uma renovação profunda do elenco. A ideia de Koeman passa pelos mais novos conquistarem lugar na primeira equipe.

É por isso que talvez tenha sido tão surpreendente que o técnico disse a Riqui Puig que não contava com ele. Na verdade, Koeman teve que explicar exatamente quais foram suas palavras: "Eu disse a ele que vai ser difícil jogar".

Víctor Font, candidato à presidência do Barça, falou no programa 'Curubito de Rondeando' e se referiu a essas palavras de Koeman. "Pessoalmente, para mim foi uma decepção absoluta. Eu o via jogando no time principal, mas não o de agora, no de daqui a dois anos", disse ele.

Por outro lado, ele descartou que se juntaria a Joan Laporta nas eleições. “O fim não justifica os meios. Não vamos arriscar o projeto tentando ganhar uma eleição. Não queremos alianças”, deixou claro.