Koeman observa as joias da Holanda: Melayro Bogarde

Melayro Bogarde é o mais novo especulado no FC Barcelona. A imprensa alemã coloca o zagueiro holandês do Hoffenheim na mira do conjunto azulgrana.

Com a presença de Koeman no banco, os rumores colocam vários holandeses nos planos do Barça. E o último deles foi Melayro Bogarde.

O sobrinho de Winston Bogarde joga na Alemanha, e o seu talento e potencial não passou despercebido. De acordo com a 'Kicker', o Barça o ve como substituto de Gerard Piqué.