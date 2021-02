"Koeman quis me destruir, até me proibiu de comer com a equipe"

Em janeiro de 2016, Oumar Niasse aterrizou no Everton após belas atuações no Lokomotiv Moscou, onde marcou 19 gols em 42 jogos.

Sua chegada ao Goodison Park representava um grande salto na sua carreira, uma grande oportunidade de atuar em uma das principais ligas do mundo.

No entanto, Niasse encontrou um importante obstáculo chamado Ronald Koeman. O treinador e o atacante não se deram muito bem e as coisas se complicaram para o atleta.

"Koeman quis me destruir a todo custo. Eu era o seu alvo preferido e ele tentou sem parar desde o início", disse o jogador em declarações a 'BBC'.

"Tentou muitas coisas, como me tirar o armário e o número...Me mandaram treinar com os reservas, me proibiram de comer com o elenco e de me relacionar com os meus companheiros. Foi muito difícil para mim", explicou Niasse.

O jogador não esqueceu todo o sofrimento, mas vibrou nessa semana com a derrota do Barcelona e a vitória do Everton, como deixou claro nas redes sociais.