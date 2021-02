Koulibaly testa positivo para COVID-19

As boas notícias haviam tomado conta do Napoli nessa sexta-feira com a volta de Fabián, mas a alegria durou pouco, já que o clube anunciou que Kalidou Koulibaly testou positivo para coronavírus.

O conjunto napolitano informou que após os exames PCR realizados, o zagueiro que é uma peça vital para Gennaro Gattuso, deu positivo. Sem dúvidas, uma das baixas mais sensíveis.

"Depois dos testes realizados pela manhã, Kalidou Koulibaly deu positivo para COVID-19. O jogador se encontra assintomático e passará pelo período de isolamento em casa", reza o comunicado do clube.

O momento não poderia ser pior, faltando apenas 13 dias para o jogo de ida da Europa League contra o Granada. Tudo dependerá de como o corpo do zagueiro irá reagir.