Kroos, o franco-atirador: cinco temporadas seguidas dando 1.900 passes completos

Se existe um jogador que vem à mente com a palavra "precisão", esse é Toni Kroos. O meio-campista do Real Madrid deixou claro na Alemanha e na Espanha que ele é um franco-atirador da bola. Seja ao chutar ou passar, ele é praticamente insuperável.

O último estudo do ProFootballDB se concentra no último e mostra sua qualidade. Acontece que ele é o único jogador da LaLiga que passou cinco temporadas consecutivas dando 1.900 passes sem errar. Sua taxa de acertos nunca foi menor do que 91,87%.

Mas ele não leva essas cinco temporadas apenas dando pelo menos 1.900 passes sem errar, mas sim está melhorando sua precisão. Em 2015-16, foi de 93,47% (2277/2436); em 2016-17, 91,87% (1910/2079); em 2017-18, 92,6% (1927/2081); em 2018-19, 92,97% (1932/2078) e em 2019-20, 93,17% (2182/2342).

Esses dados fornecem uma conclusão clara: a precisão do Kroos não diminui com o tempo. A barreira dos 30 anos costuma ser usada para marcar o início do declínio de um jogador, mas o alemão acabou de fazer 30 e essa é a sua versão mais precisa e que mais passes dá nas cinco temporadas.