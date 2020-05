Kyle Walker volta a desobedecer a quarentena e denuncia assédio

Foi um dos assuntos mais comentados do mês, o fato de Kyle Walker ter organizado uma orgia com um amigo e duas prostitutas em pleno confinamento repercutiu em todo o mundo.

O jogador foi punido pelo City e pediu desculpas, mas na última quarta-feira foi visto, mais uma vez, no centro de uma polêmica. Ele foi flagrado pela imprensa descumprindo as orientações do governo, em sua defesa, Walker se diz vítima de assédio.

“Vivi nestes últimos tempos um dos períodos mais difíceis da minha vida, e assumo toda a responsabilidade”, escreveu no Twitter.

“De qualquer maneira, tenho o sentimento neste momento de estar sendo assediado moralmente. Isso não afeta só a mim, mas também a saúde da minha família e de meus filhos pequenos”, completou.

“Em relação ao que aconteceu na quarta-feira, fui a Sheffield para dar a minha irmã um cartão e um presente de aniversário, mas também para conversar com uma das poucas pessoas em que confio. Ela me abraçou para me mostrar que posso contar com ela e que me ama. O que devia ter feito? Rejeitado ela?”, questionou o lateral 'skyblue'.

“Em seguida fui visitar meus pais na sua casa, para comer alguns pratos preparados. É um período difícil para eles”, finalizou.