LaLiga: as estritas medidas de segurança para a imprensa

O retorno esperado da LaLiga já chegou. Nesta quinta-feira, 11 de junho, Sevilla e Betis se enfrentam no Sánchez-Pizjuán após um intenso trabalho contra o relógio organizado em conjunto pelo Ministério da Saúde, pelo Conselho Superior de Esportes e pelos empregadores.

Lado a lado, eles trabalharam em um protocolo que regula a entrada de jornalistas e da mídia em geral nos estádios, além de um plano de segurança rigoroso para reduzir os possíveis riscos de contágio.

Um protocolo de ação para o retorno da competição que limita o número de acreditações destinadas à imprensa, uma vez que, inicialmente, apenas 23 meios foram autorizados a entrar, embora a LaLiga finalmente tenha concordado em aumentar o número para 30: quatro operadoras de televisão sem direitos, seis emissoras de rádio, seis meios de imprensa escritas e 14 informantes gráficos.

Além disso, todos os meios de comunicação terão horários de entrada e acessos específicos aos locais esportivos, além de seis requisitos estabelecidos pela LaLiga que devem ser atendidos para o acesso aos estádios.

Isso em termos de jogos, já que a questão do treinamento permanece sem solução. Até hoje, ainda são a portas fechadas, apesar do pedido da mídia para acessar as sessões de trabalho.