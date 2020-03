LaLiga: assim está a artilharia do Campeonato Espanhol 2019-20

Depois de uma 27ª rodada com muita emoção, Lionel Messi continua na liderança da tabela de artilheiros da Liga Santander 2019-2020. O argentino, após não balançar as redes no 'Clásico', marcou de pênalti contra a Real Sociedade e agora soma 19 gols.

Depois dele, Karim Benzema, que também marcou contra o Betis de pênalti, chegou aos 14. Seu gol, no entanto, não foi o suficiente para evitar a derrota do Real Madrid.

Luis Suárez, apesar de sua lesão, fecha o pódio com onze gols empatado com outros três jogadores, Lucas Pérez, Roger e Gerard Moreno.

Roger, marcou contra o Granada, e Gerard Moreno contra o Leganés e com isso, ambos igualaram a marca de Suárez e Lucas Pérez, que ficou em branco.

Ángel, que não marcou na partida entre Getafe-Celtae, caiu para a sétima posição. O 'Top 8' é encerrado com Lucas Ocampos, que soma 10 gols, após marcar no empate do Sevilla contra o Atleti.

Tabela de artilheiros da Liga Santander 2019-20