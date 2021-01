LaLiga: prováveis escalações de Real Madrid e Celta

Real Madrid e Celta de Vigo entram em campo logo mais na primeira particiáção das duas equipes em 2021. O Real Madrid é o atual vice-líder da competição com 33 pontos, já o Celta vem embalado após a chegada de Coudet e já ocupa a 8º com 23 pontos.

Você acompanha todos os lances desse jogaço em tempo real com BeSoccer PT!

Após o empate contra o Elche na última rodada, a equipe de Zidane precisa voltar a vencer para não deixar o Atlético de Madrid escapar na liderança. O lesionado Rodrygo desfalca a equipe.

Do lado do Celta, Coudet não deve contar com nomes como Kevin Vazquez, Sergio Alvarez e David Junca para o duelo no Di Stefano.

Provável escalação do Real Madrid:

Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema, Vinícius Júnior.

Provável escalação do Celta:

Blanco; Olaza, Murillo, Araújo, Mallo; Tapia, Denis Suárez, Baeza, Nolito; Mendéz, Iago Aspas.