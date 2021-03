LaLiga: prováveis escalações de Real Madrid e Real Sociedad

O Real Madrid de Zinedine Zidane recebe a Real Sociedad de Imanol nessa segunda-feira, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol no Alfredo Di Stéfano.

Com as vitórias de Atlético de Madrid e Barcelona, o Real Madrid (3º) entra em campo na obrigação de vencer para não afastar da briga pelo título. Já a Real, atual 5º colocado, quer se aproximar ainda mais do G4.

Zidane conta com a volta de alguns jogadores que estavam lesionados, mas ainda não poderá contar com Sergio Ramos, Carvajal ou Benzema.

Do lado da Real, os desfalques são os lesionados Sangalli, Moya, Zaldua e Elustondo, além do suspenso Mikel Merino.

Provável escalação do Real Madrid:

Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Vinicius, Mariano e Asensio.

Provável escalação da Real Sociedad:

Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guridi, Guevara, Silva; Portu, Isak e Oyarzabal.