LaLiga: prováveis escalações de Valladolid e Real Madrid

O Valladolid de Sergio González recebe o Real Madrid nesse sábado, no estádio José Zorrilla, pela 24º rodada do Campeonato Espanhol.

Os donos da casa somaram apenas três pontos dos últimos 15 disputados, e precisam desesperadamente de uma vitória para se afastarem da zona de rebaixamento. O Valladolid é o 18º colocado com 21 pontos.

Já o Real Madrid, vice-líder do Espanhol com 49 pontos (seis a menos que o Atlético de Madrid) vem de vitória diante do Valência na última rodada.

Zidane ainda sofre com os desfalques e para a partida de logo mais não poderá contar com Marcelo, Eder Militão, Sergio Ramos, Alvaro Odriozola, Federico Valverde, Rodrygo e Carvajal.

A arbitragem da partida fica por conta de Guillermo Cuadra Fernández, auxiliado por Santiago Jaime Latre e Fernando Tresaco Escabosa.

Provável escalação do Valladolid:

Masip; Luis Pérez, Joaquín, Bruno, Nacho; Orellana, Kike Pérez, Roque Mesa, Óscar Plano; Weissman, Guardiola.

Provável escalação do Real Madrid:

Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Marco Asensio, Vinicius e Mariano.