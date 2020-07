LaLiga: quem caiu da primeira divisão e quem subiu

Após as 38 rodadas concluídas em uma temporada marcada pela pandemia, o Campeonato Espanhol está praticamente definido. O Real Madrid conquistou o título antecipadamente, as vagas para a Champions e a Europa League têm donos e Messi é o grande artilheiro novamente.

Na parte inferior da tabela de classificação, a luta contra o rebaixamento durou até a última rodada e os três piores times desta edição terão de disputar a segunda divisão na próxima temporada.

O Leganés foi o último a cair, com a queda confirmada no empate deste domingo com o Real Madrid. O time acabou o campeonato na 17ª posição somando 36 pontos.

O Mallorca, no penúltimo lugar, foi rebaixado com 33 pontos. A reta final do time das Ilhas Baleares teve duas vitórias e um empate contra o Osasuna, desempenho que derrubou o time.

O primeiro a ter a queda garantida foi o Espanyol. Lanterna em 20º lugar, o time ganhou apenas cinco partidas ao longo da competição - além de nove empates e 23 derrotas - e somou 25 pontos.

Quem sobe para a elite?

Cádiz e Huesca já estão com a vaga garantida para a primeira divisão. A terceira e última equipe a subir será definida em playoff entre os colocados entre o terceiro e o sexto lugar da segunda divisão.

Nesta segunda-feira, a última rodada ainda será definida. Na briga para disputarem o mata-mata, estão Almería, Girona, Real Zaragoza, Fuenlabrada, Elche e Rayo Vallecano.