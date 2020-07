Messi, artilheiro do Espanhol pela sétima vez

Pela sétima vez e quarta consecutiva, Lionel Messi é o artilheiro do Campeonato Espanhol. Com 25 gols marcados, o argentino ampliou a vantagem sobre Karim Benzema marcando dois neste domingo.

O francês voltou da quarentena disposto a balançar as redes adversárias e diminuiu a vantagem para dois nas rodadas finais, mas Messi reagiu contra o Alavés e tirou as chances do atacante do Real Madrid, que entrou em campo para enfrentar o Leganés tendo quatro gols a menos.

Além dessas quatro temporadas seguidas, o capitão do time catalão também foi o artilheiro nas temporadas 2012-13, 2011-12 e 2009-10. Entre essas campanhas, o pior número de Messi foi na atual. Até então, jamais havia sido premiado com menos de 34 gols. Vale lembrar que o argentino ficou de fora de cinco partidas no começo da temporada em função de lesões.

É preciso voltar até a edição de 2006-07 para encontrarmos um artilheiro com menos de 25 gols. Na ocasião, Van Nistelrooy somou 25 tentos com o Real Madrid. Desde o ano seguinte, todos superaram os 30.