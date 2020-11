VÍDEO: Lampard elogia Timo Werner após vitória sobre o Newcastle

O Chelsea embolou de vez a briga pela liderança da Premier. Com a sua terceira vitória seguida na competição, o time comandado por Frank Lampard se consolidou na disputa pelo título.

Apesar de não anotar gols na partida, Timo Werner puxou grande contra-ataque e deu assistência para Abraham definir a vitória por 2 a 0. Confira no vídeo acima as palavras do treinador 'blue' sobre a atuação do centroavante do Chelsea diante do Newcastle.