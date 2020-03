Landim confirma pedida de Jesus fora dos padrões

O contrato do técnico Jorge Jesus com o Flamengo termina em junho, a diretoria e o treinador discutem a renovação, que tem como principal entrave a parte financeira, como já noticiado pela reportagem da Goal.com. Nesta sexta-feira(27), o presidente Rodolfo Landim confirmou, em entrevista ao canal Fox Sports, que a pedida do português está além da capacidade do clube.

"É óbvio que se a gente está discutindo, é porque foi muito além da capacidade do Flamengo... eu não questiono nunca uma pedida de uma pessoa, de um jogador ou de um técnico, principalmente quando é um profissional da qualidade do Jesus. Quem sou eu para dizer para ele se o contrato dele vale ou não vale certo valor? Ele vale muito dinheiro sim, o problema é saber se o Flamengo tem condições de pagar e ele entender que, se ele quiser ficar no Flamengo, se adaptar à capacidade de pagamento do Flamengo".

Com o intuito de renovar com Jorge Jesus até dezembro de 2021, Landim não poupou elogios ao treinador e o classificou como um "Messi" entre os treinadores. Ele também acredita que as duas partes chegarão a um acordo.

"Dizer se o Jesus vale ou não vale, acho que vale todo o dinheiro do mundo. Para mim é quase um Messi, eu diria, para nós, rubro-negros, é um Messi entre os treinadores do mundo. O Flamengo não pode ter o Messi, adoraria, mas não tem condições. Jesus tem o direito de pedir o quanto ele quiser, mas o Flamengo acredita que, nas nossas conversações, vai chegar a um denominador comum".

Devido a pandemia do coronavírus e com as competições suspensas, Jorge Jesus foi para Portugal passar pelo conturbado momento ao lado da família. De lá, o treinador comanda todas as atividades do elenco, que fazem trabalhos em suas respectivas casas. A expectativa da diretoria é um retorno no final de abril com as competições sendo reiniciadas até o dia 15 de maio.