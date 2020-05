Ou vai, ou racha: Lautaro coloca todas as fichas no Barça

Não faltam ofertas para Lautaro Martínez deixar a Inter de Milão. PSG, City ou Barcelona estão de olho no argentino, mas de acordo com o 'Mundo Deportivo', o atacante teria tomando uma decisão. Ou vai para o Barça ou fica na Inter.

O jogador teria pedido para a diretoria da Inter escutar com atenção uma possível oferta interessante do Barcelona. O camisa '10' estaria muito interessado em jogar no Camp Nou.

O PSG gostaria de contar com o seu talento, mas é consciente de que a operação seria muito elevada, principalmente em uma situação de crise. O City, por sua vez, também deseja Lautaro, mas sabe que a punição imposta pela UEFA de não jogar a Chmapions pesa em momentos como esses.

A decisão de Lautaro de apostar todas as suas fichas no Barcelona não vem de agora. O argentino sempre deixou bem claro a sua intenção de jogar no Camp Nou.