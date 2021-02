Lautaro dá um fora no Barça: "Me queriam, mas meu lugar é aqui"

O contrato de Lautaro com a Inter vai até 2023. Mas a torcida italiana pode ficar tranquila: o argentino ficará em Milão por mais tempo.

Em entrevista ao jornal 'La Gazzetta dello Sport', Lautaro confirmou que irá renovar. "O meu futuro é aqui, me vejo em Milão durante muito tempo, gosto de tudo nesta cidade: a comida, a relação com a torcida, a equipe... Só tenho sentimentos positivos", disse.

O atacante revelou que houve o interesse do Barça: "Sim, o Barcelona me procurou. Mas fui muito claro com o Conte. Disse que a minha cabeça está aqui, é uma promessa, não me deixo condicionar. Isso agora faz parte do passado, vou renovar com a Inter", completou.

O nome do camisa '10' da Inter ecoou forte no Camp Nou, mas as negocições acabaram não avançando. Recentemente, Hernán Crespo, técnico do São Paulo, comentou que aconselhou Lautaro a não aceitar as ofertas do Barça.