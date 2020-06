"Lautaro? Suárez é um general, não podemos pensar em um Barça sem ele"

Samuel Eto'o analisou a situação do Barcelona no programa 'Tot Costa', da 'Catalunya Ràdio', faltando uma semana para o confronto em Mallorca, onde jogarão as duas equipes que deixarem "seu coração dividido na Espanha". O de Camarões deixou palavras interessantes.

Para começar, perguntado por Lautaro Martínez, ele pediu respeito ao seu amado Luis Suárez, a quem ele não vê perto de uma aposentadoria, mesmo após o retorno de sua lesão. "Suárez é general, não podemos pensar em um Barça sem ele. Lautaro está indo bem na Inter, mas não podemos esquecer a história do Suarez. Isso não impede que outro jogador concorra à competição. Mas Luis Suarez me encanta. Ele está fazendo história com o Barça. Luis é um dos melhores atacantes do mundo", afirmou com veemência.

Além disso, ele se referiu àquele que não tem dúvida de que será treinador do Barça algum dia, mas pediu a Xavi que assuma logo o banco do Barcelona. "Falo muito com ele. Ele sabe o que é melhor para ele e para sua carreira. Aconteça o que acontecer, ele será treinador do Barcelona. Ele precisa retornar com Messi ainda em campo, porque tudo será mais fácil para ele. Xavi é uma joia para o futebol. Uma ótima pessoa e sempre destemido. Duas virtudes para um grande treinador. Ser hipócrita sempre acaba mal. Ele tem tudo para ter sucesso no Barcelona", argumentou.

Além disso, Eto'o manteve sua fé de que a equipe catalã acabará consolidando a primeira posição e conquistará o título: "Continua aí, lutando pelo título. Nem sempre pode ser a mesma equipe. Se ganhar o título, ninguém se lembrará se perdemos dois ou três jogos", concluiu.