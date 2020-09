Lazzari e Immobile dão asas à Lazio

A Chuteira de Ouro continua brilhando. Como de costume, a Lazio venceu (2 a 0) com um gol de Immobile. O artilheiro foi o segundo a balançar as redes do Cagliari neste sábado, pela segunda rodada.

A equipe treinada por Inzaghi arrancou com três pontos ao estrear no campeonato italiano de 2020-21 com uma rodada de atraso. Ainda fica pendente o jogo adiado contra a Atalanta.

Foi Lazzari, com assistência de Marusic, quem marcou o primeiro gol diante dos donos da casa, que tiveram mau desempenho e muita dificuldade de conter os visitantes. O artilheiro das grandes ligas no ano passado fechou o placar.

Já na reta final do segundo tempo, Immobile entrou na festa e o garçom era o mesmo, Marusic, que consagrou sua grande atuação com nova assistência.

De olho na Juventus para brigar pelo topo da tabela após uma boa temporada 2019-20, a Lazio recebe a Inter de Milão no próximo domingo. No mesmo dia, o Cagliari, que estreou com empate em visita ao Sassuolo, recebe a Atalanta.