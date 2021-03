“É bom demais ter um craque como Haaland como companheiro de equipe”

Após um começo complicado, parace que Reinier vai se encontrando no Borussia Dortmund. No último final de semana, o brasileiro marcou o seu primeiro gol com os aurinegros na partida contra o Arminia Bielefeld.

O ex-Flamengo entrou em campo no minuto 80' e precisou de alguns poucos minutos para marcar após receber uma assistência de Haaland.

Por meio da sua assessoria de imprensa, o brasileiro falou sobre o gol e sobre Haaland: “É bom demais poder ter um craque como ele como companheiro de equipe”.

"O Halaand é um jogador muito decisivo e que pode resolver uma partida a qualquer momento. Além de um craque, fora de campo é também uma grande pessoa que me recebeu muito bem e me ajuda muito na adaptação", afirmou.

Já nas suas redes sociais, Reinier compartilhou uma foto ao lado do camisa '9' com a seguinte legenda: "Grande vitória hoje! Seguimos trabalhando mais e mais. Obrigado meu irmão, Erling Haaland".