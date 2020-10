Lenglet: de arrancar aplausos a arrancar questionamentos

Além do fato que o Barcelona ainda continua pensando na ação que levou ao pênalti convertido por Sergio Ramos, Clément Lenglet tem gerado algumas dúvidas ultimamente sobre seu desempenho como jogador do Barça.

O ex-Sevilla, que fez uma grande primeira temporada no Barça e fez Samuel Umtiti ser esquecido, baixou seu desempenho em um ano de 2020 que, pandemia à parte, não fez bem ao jogador.

Lenglet atingiu o auge da sua carreira como jogador do Barça há cerca de um ano e meio. O Barcelona fez um duelo duplo com o Real Madrid para sentenciar a Liga e se classificar para a final da Copa e o zagueiro esteve impecável.

Muitos já o viam como sucessor de Gerard Piqué e, claro, fizeram dele um parceiro indiscutível do zagueiro central, com Umtiti sofrendo sua primeira lesão grave após a Copa do Mundo.

O final da temporada 2019-2020, com a chegada de Quique Setién, já não foi boa a um jogador que perdia a paciência e mostrava nervosismo em algumas jogadas que antes controlava perfeitamente.

Esta temporada ampliou seus pontos fortes e fracos. Enquanto continua a evoluir favoravelmente na saída da bola, o defesa-central francês tem apresentado erros como no pênalti de Ramos - um agarrão bastante óbvio - e um jogo excessivamente violento em algumas ações que já lhe custaram a expulsão em Vigo.

O francês terá uma nova chance em Turim, onde terá de mostrar que pode liderar a defesa do Barça sem o seu mentor Piqué. Lenglet será, ao lado de Araujo, o chefe da defesa do Barça contra a Juventus, num jogo em que, depois do 'Clásico', o Barça precisará mostrar que é um gigante.