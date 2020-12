Lenglet vive sua pior temporada como jogador do Barça

O confronto contra a Juventus foi mais uma decepção para adicionar à triste vida diária do Barça. Os 'culés' estão se acostumando com os problemas, quando eles deveriam ser apenas esporádicos.

Entre os mais notáveis ​​na derrota sangrenta contra a 'Vecchia Signora' estava Clément Lenglet, um jogador que apareceu muitas vezes durante os maus momentos do Barcelona.

O zagueiro foi péssimo e cometeu um pênalti bobo para alguém da sua categoria, um claro reflexo do nervosismo e da falta de autocontrole com que tem jogado nos últimos tempos.

A sua atuação só deu continuidade à de Carranza, que foi desastrosa, e a outras que o zagueiro teve nesta temporada, como a do 'Clásico', em que fez mais um pênalti que poderia ter sido evitado, embora discutível, que favoreceu a derrota.

Mais do que definido como parceiro de Gerard Piqué, o francês ficou desnorteado quando teve que carregar o time nas costas na zaga na ausência do veterano zagueiro.

O saldo do francês com o Barcelona nesta temporada é de nove vitórias, um empate e cinco derrotas. E Lenglet não só foi mau sem Piqué, mas também o seu desempenho foi baixo em outros jogos como contra o Alavés, Getafe e o Celta. Antes dos de Vigo, Lenglet foi expulso e forçou o Barça a um esforço quase sobre-humano para vencer com menos um em campo.

Mas, além dos números, há o sentimento de falta de confiança que o jogador tem demonstrado, antes frio como o gelo e agora capaz de fazer todo o tipo de entradas fora de posicionamento que geralmente o obrigam a flertar com o cartão amarelo e jogar condicionado em todos os jogos.