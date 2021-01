Lewandowski e Müller garantem mais uma vitória do Bayern

O Bayern não está totalmente bem. Não é a mesma equipe que goleou o Barcelona na Champions League em julho, mas ainda está na liderança da Bundesliga, liderando após uma nova vitória em casa.

Lewandowski logo liderou a equipe e abriu caminho para a vitória, com um objetivo em seu estilo mais puro: o polonês acomodou o corpo e definiu perfeitamente. 1 a 0, aos seis minutos.

O SC Freiburg chegou em boa forma, com possibilidade de surpreender e espreitar as posições europeias. Porém, apesar de mostrar a cara, o adversário era muito complicado.

Aos poucos, o Bayern chegou no intervalo com 1 a 0 no placar. Lewandowski alcançou um recorde da Bundesliga (21 gols em 16 jogos) e a equipe da Bavária estava na frente, enquanto o Freiburg começou a crescer.

Petersen igualou a partida e surpreendeu no Allianz. A partir dos 62 minutos, o Bayern se recuperou e voltou a passar na frente aos 75, quando Müller reapareceu com um gol.

Boa jogada de Sané, que tudo o que fez desde que saiu foi positivo e chute do atacante alemão para devolver a vantagem aos de Flick. O Freiburg pressionou nos minutos finais, mas o 2-1 não mudou para o Bayern que aparece livre na liderança.