Quique Setién ​​foi à sala de imprensa em Lisboa para analisar o confronto das quartas de final da Champions League contra o Bayern de Munique. O treinador do Barcelona foi contrário ao favoritismo dado aos alemães e deixou uma resposta a quem compara Lewandowski com Leo Messi.

“Conhecemos o potencial do adversário. Não se trata apenas de seus números, mas de sua capacidade de fazer o que faz tão bem. É uma equipe potencialmente extraordinária, mas nós também. Será um jogo equilibrado, haverá alternativas e com certeza também teremos muito a mostrar neste jogo", afirmou Quique.

As recentes manifestações de nomes como Matthäus, Rivaldo e Joan Gaspart aquecem a atmosfera do jogo; algo a que o técnico do Barcelona reagiu: “A motivação é intrínseca a esta equipe. O Bayern tem feito muito bem e vai ser um jogo disputado. Uma coisa são as afirmações e o que as pessoas pensam, e outra é a realidade. Serão duas grandes equipes que vão tentar vencer o jogo, que fazem as coisas bem e de acordo com a sua identidade. Será disputado e equilibrado”.

Questionado sobre as comparações entre as duas grandes estrelas da partida, Setién foi claro: “Lewandowski é um grande jogador, mas acho que não está à altura de Messi. Isso é claro. Mesmo estando num grande momento. Tem 13 gols na Liga dos Campeões. Está muito bem auxiliado por muitos companheiros ao seu redor e pode causar perigo. Está em um grande momento, mas o Leo também, já o vimos contra o Napoli. Será bom ver os dois jogadores em campo”.

“Messi tem que ajudar a vencer, acredito na força da equipe. É preciso ajudá-lo. É verdade que ele mesmo pode fazer os gols, mas Leo Messi seria menos sem a força da equipe, como qualquer jogador”, acrescentou.

Dembélé virou notícia ao ser incluido entre os relacionados por Quique Setién para o jogo contra o Bayern de Munique e também virou assunto da entrevista do técnico na véspera do confronto.

"É uma satisfação para todos que Dembélé esteja na lista e acredito que estará à disposição para participar por alguns minutos se considerarmos isso oportuno", afirmou o treinador do Barcelona.

Quique acrescentou dizendo que o grupo está "empolgado para que ele possa jogar bem" após ficar sem jogar por seis meses, desde sua última lesão, uma ruptura no tendão do bíceps femoral da perna direita. Recentemente, porém, o jogador voltou aos treinos e vem mostrando que está recuperado.

Também nesta quinta-feira, Arturo Vidal concedeu entrevista. O chileno esbanjou confiança afirmando que o Bayern "não jogará contra times da Bundesliga na sexta-feira, mas contra o Barcelona, ​​o melhor time do mundo".