Lewandowski não para! Marcou dois gols em 25 minutos

Lewandowski segue viciado em gols e parece disposto a superar seus incríveis números da temporada passada. Neste sábado, pela quinta rodada da Bundesliga, ele fez dois gols em 25 minutos contra o Eintracht.

O primeiro foi marcado aos nove minutos com um chute de perna esquerda. Ele recebeu a bola no campo adversário, aproveitou que o goleiro estava saindo e bateu rasteiro acertando o canto do gol adversário.

Aos 25 minutos, o artilheiro cabeceou para fazer o segundo. Após cobrança de escanteio, Lewandowski subiu mais do que os zagueiros e desviou com um movimento perfeito.

Foram finalizações de alto nível do matador, mas vale destacar que foram dois lances diante de uma defesa que não impôs dificuldades, de um time está acostumado a sofrer com o centroavante de 32 anos- veja no vídeo acima outros gols do polonês contra o Eintracht.