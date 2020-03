Libertadores: prováveis escalações de Palmeiras e Guaraní-PAR

O Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo recebe o Guaraní de Gustavo Costas nesta terça-feira, no Allianz Parque. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo B.

O duelo vale a liderança isolada do grupo, já que as duas equipes venceram na estreia. Para isso, o Palmeiras conta com o apoio da sua torcida.

A única mudança no Palmeiras deve ser a volta de Marcos Rocha ao time titular, no lugar de Gabriel Menino. Mayke e Luan Silva estão no DM e desfalcam os paulistas.

Do lado paraguaio o único desfalque é Iván Ramírez. O treinador deve colocar Dávalos e Rodrigo Fernandez nas vagas de Ramírez e Maná.

A arbitragem fica por conta de Rafael Tobar, auxiliado por Christian Schiemann e Claudio Rios, todos do Chile.

Provável escalação do Palmeiras:

Weverton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez, Viña, Ramires, Bruno Henrique, Willian, Dudu, Rony e Luis Adriano.

Provável escalação do ​Guaraní-PAR:

Servio, Dávalos, Romaña, Báez, Guillermo Benítez, Ángel Benítez, Morel, Redes, Edgar Banítez, Rodrigo Fernández e Bobadilla.