Liga Europa: Benfica estreia ganhando com 'hat-trick' de Darwin Núñez

Um 'hat-trick' do uruguaio Darwin Núñez deu ao Benfica uma vitória expressiva na Polónia sobre o Lech Poznan (2-4), na primeira rodada do Grupo D da Liga Europa.

Núñez foi decisivo na vitória da equipe de Jorge Jesús, que abriu o placar aos nove minutos graças a um pênalti convertido por Pizzi.

Após 15 minutos, o sueco Mikael Ishak, outro protagonista do jogo, fez o gol, mas o sucesso do uruguaio ao balançar a rede novamente no fim do primeiro tempo devolveu a vantagem aos visitantes.

O Lech Poznan empatou novamente no início do segundo tempo, através de Ishak, mas Darwin Núñez marcou o gol da vitória dez minutos depois.

Nos acréscimos, o uruguaio ampliou a conta e arrematou a vitória do Benfica em Nice.