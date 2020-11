Liverpool de Klopp vive noite inédita na Champions: nenhum chute a gol

Atual campeão da Premier League e líder do grupo D da Liga dos Campeões, o Liverpool teve uma noite completamente atípica nesta quarta, na quarta rodada da fase de grupos da Champions. Derrotado por 2x0 pela Atalanta, o time inglês fez uma partida irreconhecível.

Pela primeira vez desde sua chegada nos Reds, em 2015, os comandados de Klopp não acertaram sequer um chute no gol dos adversários. Os números vão ainda mais longe, já que segundo o Opta, essa é a primeira vez que o clube não acerta um arremate desde que os registros são feitos, em 2003.

Inoperante, o time de Mohamed Salah e Sadio Mané teve uma exibição fraca, que se agravou com o primeiro gol da Atalanta, marcado por Ilicic aos 25 do segundo tempo. Os italianos logo ampliaram, com o alemão Gosens aos 29.

Ao final da partida, Jurgen Klopp admitiu o fraco desempenho do campeão inglês no duelo.

“Não fizemos um bom jogo. Os times praticamente não criaram chances, até que eles marcaram o primeiro gol. Não pudemos fazer nada para pará-los… foi uma derrota merecida em uma partida muito difícil. Alguns dos nossos jogadores estiveram inativos por algum tempo, e sentiram o ritmo intenso do jogo”, disse o alemão.

O treinador ainda aproveitou para criticar a agenda de jogos e culpar as emissoras de TV pela dura sequência de partidas:

“Imagino que essa queda também possa acontecer com outros times. Estão nos obrigando a voltar a campo às 9h30 de sábado, o que é praticamente um crime.”, disparou Klopp, que enfrenta o Brighton pela Premier League no sábado.

Apesar da derrota, o Liverpool segue na liderança do grupo D da Champions League, com três vitórias em quatro partidas disputadas até aqui. O grupo, além de Atalanta, ainda tem Ajax e Midtjylland da Dinamarca.