Um novo tridente para assustar a Europa

Essa terça-feira reservava um dos duelos mais esperados dessa fase de grupos da Champions. A Atalanta recebia o Liverpool no Gewiss Stadium em um duelo que colocava frente a frente duas das equipes mais ofensivas da Europa. Mas quando a bola rolou, só um time jogou.

Klopp escalou a equipe com Diogo Jota no lugar de Roberto Firmino, a grande fase do português fez o brasileiro sentar no banco... e pelo andar da carruagem ficará sentado por muito tempo.

O jogo começou como era esperado, muita velocidade e qualidade, mas algo chamava a atenção desde os primeiros minutos. A superioriadade do Liverpool era evidente e se fez notar aos 13' quando Salah recebeu de costas para o gol, protegeu e rolou para Mané, que dominou, girou e bateu para a boa defesa do goleiro Sportiello, que mandou para escanteio.

Esse foi só o início do calvário da Atalanta na partida, já que o primeiro gol saiu quatro minutos depois. Alexander-Arnold lançou Diogo Jota, que ganhou na velocidade de de Palomino e bateu tirando do goleio Sportiello para abrir o placar.

Nessa altura o nó tático de Klopp em Gian Piero Gasperini ia ficando cada vez mais evidente. O conjunto inglês foi se mostrando muito superior ao adversário, que pouco saia do seu campo de defesa.

O segundo gol do Liverpool saiu aos 33 minutos e mais uma vez ele, Diogo Jota. Joe Gomez encontrou o camisa '20' dentro da área e com um toque na bola o luso tirou Hateboer da jogada e bateu com a direita no cantinho de Sportiello!

Já no segundo tempo, quando todos esperavam uma reação do poderoso ataque da Atalanta, foi o novo tridente do Liverpool que definiu a partida. Aos 47' um contra-ataque de manual! Jones lançou Salah, que recebeu antes da linha de meio de campo e carregou até a área da Atalanta, balançou para cima de Hateboer e bateu sem chances para o goleiro.

Dois minutos depois foi a vez do egípcio servir Mané. Salah encontrou Mané dentro da área, o camisa '10' bateu na saída do goleiro da Atalanta e ampliou o placar.

O quinto do Liverpool saiu dos pés de Diogo Jota, que completou o seu 'hat-trick'. Sem dúvidas, o português é o cara do momento com seis gols nos últimos quatro jogos com a camisa 'red'. Mané viu o português se movimentar e lançou de três dedos para Jota limpar o goleiro e bater para as redes com o gol aberto.

Com o placar já definido, o Liverpool tirou o pé a Atalanta cresceu na partida. Duvan Zapata teve o seu duelo particular com o goleiro Alisson, mas hoje o dia não era do colombiano, que bem que tentou.

Zapata teve ao menos três boas chances de gols, mas parou na trave uma vez e duas nas mãos do goleiro brasileiro que fechou o gol.

Com o resultado, o Liverpool chegou a sua terceira vitória seguida na Champions e segue na liderança isolada do Grupo D. Já a Atalanta permanece com os seus quatro pontos, mas perde a segunda posição para o Ajax.

Na próxima rodada da Champions, Liverpool e Atalanta voltam a se enfrentar, mas dessa vez o duelo será em Anfield no dia 25 de novembro.