Liverpool volta a perder em Anfield

O Anfield deixou de ser um estádio inabalável para se tornar uma porta aberta para os rivais. A sexta derrota consecutiva do Liverpool em casa, desta vez contra o Fulham, que deixa a presença dos 'reds' na Liga dos Campeões muito incerta.

O Fulham sonhava com um cenário que, até 2021, era impossível de viver. Um gol de Lemina nos últimos instantes antes do intervalo derrubou os pupilos de Klopp em mais um jogo.

A equipe visitante também pode agradecer a Areola. O goleiro, ex-PSG e Real Madrid, dez uma defesa impressionante em chute de Diogo Jota para manter o gol a zero por mais uma rodada.

Klopp perdeu a essência. Aquela que o fazia vencer jogos esmagando seus rivais e que agora nem serve mais para conseguir um resultado positivo na luta pela entrada na Champions League.

A entrada de Mané no segundo tempo deu algum oxigênio ao ataque 'red', mas até o senegalês claramente perdeu chances dentro da área, algo que não acontecia meses atrás.

O curto-circuito do Liverpool foi aproveitado pelo Fulham, que com o gol de Lemina, no qual Salah esteve apagado, sonha em sair da zona de rebaixamento da Premier League.

A equipe 'red' permanece sem vencer pelo sexto encontro consecutivo em Anfield. Um Liverpool que se afasta da Europa, ficando a três pontos da Liga Europa e a quatro da Liga dos Campeões.