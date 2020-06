Liziero no São Paulo: promessa, na mira do Milan, ainda não decolou no Tricolor

E mais uma joia #MadeInCotia está na mira da Europa: segundo informações do Globo Esporte, Liziero, meio-campista do São Paulo, recebeu sondagens do Milan-ITA. O atleta de 22 anos tem multa rescisória de 50 milhões de euros, mas uma possível negociação sairia por valores bem menores.

Isto acontece porque o jovem não estorou como se era esperado: ainda que tenha se consolidado como uma peça importante do elenco de Fernando Diniz, não conseguiu assumir um papel de protagonista e nem conquistou a titularidade - mesmo que isso fosse um pedido da torcida em vários momentos.

Tendo sido destaque da base na Copinha de 2017, em um time pouquíssimo inspirado - cujos maiores expoentes são Militão, Paulinho Bóia, Bissoli e o próprio Liziero -, o jogador chegou para 2018 com status de líder de uma geração mais talentosa, sendo importantíssimo na campanha que levou o sub-20 do Tricolor ao vice-campeonato da competição. Veterano e jogando na lateral-esquerda, foi alçado aos profissionais na urgência já por Diego Aguirre, antes das quartas de final do Paulistão daquele ano.