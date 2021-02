30º time! Loco Abreu tem acerto com clube brasileiro

Loco Abreu já tem 44 anos, mas parece não estar disposto a pendurar suas chuteiras. Tudo aponta para uma nova experiência no futebol brasileiro.

O atacante está com acerto encaminhado com o Athletic Club, de São João del Rei. A informação foi confirmada por Fábio Mineiro, gerente de futebol do clube, em entrevista a 'Globoesporte'.

A intenção é contar com o reforço de Loco Abreu para disputar o Campeonato Mineiro de 2021, competição que a equipe não disputava há 50 anos.

O último trabalho do jogador foi o Boston River, do Uruguai, em contratação que o colocou no Guinness Book, o livro dos recordes. Agora, falta apenas assinar para ter um 30º clube em sua carreira. Confira a lista abaixo.

Clubes defendidos por Loco Abreu