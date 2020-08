No dia 13/08, o Vasco enfrentou o Sport Recife pela segunda rodada do Brasileirão e acabou vencendo por 2 a 0 com um doblete de Fellipe Bastos.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com um jogador que estreou nessa partida: Lucas Venuto, que estreou pelo Sport, onde joga emprestado do Santos.