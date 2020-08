Com sete pontos em cinco jogos, o Santos chega à sexta rodada do Brasileirão com o objetivo de ingressar no G4. O adversário é o Flamengo, que busca afirmação após iniciar a temporada como favorito e somar somente cinco pontos em cinco jogos.

Os times têm encontro marcado para este domingo, às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro. Confira no vídeo a expectativa do zagueiro Lucas Veríssimo sobre a partida deste fim de semana.