Luciano aproveita falha da zaga do Vasco e empata a partida

O São Paulo acabou sendo surpreendido pelo Vasco da Gama no início da partida válida pela 22º rodada do Campeonato Brasileiro 2020.

O time carioca começou melhor e saiu na frente aos 18 minutos com um gol do seu artilheiro German Cano. Depois do gol Vasco diminiu o ritmo e chamou o São Paulo para o seu campo.

Foi ai que, contando com uma bobeada do zagueiro Jadson, o São Paulo empatou. O defensor cortou mal e a bola chegou nos pés de Luciano que bateu sem chances para Lucão.