Luciano cutuca: "Joguei em grandes clubes, mas o São Paulo é o maior"

Luciano foi oficializado pelo São Paulo como o reforço para esta temporada. Sua chegada se deu em operação que envolveu a ida de Everton para o Grêmio.

Esta quarta-feira foi o dia da apresentação do novo jogador do Morumbi, que não evitou uma espécie de provocação aos seus antigos clubes ao falar com a camisa são-paulina.

"Joguei em muitos clubes, mas o São Paulo é o maior. Estou muito feliz de poder vestir essa camisa do São Paulo, vou dar a vida em campo pelas vitórias do Tricolor. Eu sempre quero estar ganhando, podem contar comigo para o que der e vier", afirmou o atacante.

Aos 27 anos, Luciano iniciou a carreira no Atlético-GO antes de atuar por Avaí, Corinthians, Leganés, Panathinaikos, Fluminense e Grêmio.