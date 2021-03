Miranda desafia sina dos ídolos que voltaram ao SP

Um dos versos do hino do São Paulo diz: "As tuas glórias vêm do passado". E é justamente ao passado que o clube do Morumbi recorre para tentar voltar aos tempos gloriosos. Tal prática não é de hoje e são vários os casos de ídolos da torcida são paulina que retornaram ao Tricolor, mas foram poucos os que conseguiram repetir o sucesso que tiveram nas primeiras passagens.

O caso mais recente é o de Miranda, apresentado oficialmente nesta quarta-feira (17). O zagueiro tricampeão brasileiro pelo São Paulo retorna ao Morumbi após quase 10 anos. Em seu período longe do Morumbi, ganhou experiência atuando pelo Atlético de Madrid, Inter de Milão e Jiangsu Suning, além de acumular convocações para a seleção brasileira e chegou até a ser capitão do time de Tite em uma partida no Mundial da Rússia, em 2018.

Aos 36 anos, Miranda tenta quebrar uma sina de jogadores que retornaram ao Morumbi após o período de dominação nacional do São Paulo. É grande a lista de ídolos da torcida que voltaram ao Tricolor depois de brilharem no início do século XXI, mas não repetiram as boas atuações nas segundas passagens.

Em ordem cronológica, o primeiro grande ídolo do São Paulo que retornou ao Morumbi foi Cicinho, em 2010. Cinco anos depois dos títulos da Libertadores, Paulistão e Mundial, o lateral direito foi contratado pelo Tricolor buscando uma retomada na carreira. Cicinho estava em baixa na Europa após passagens discretas por Real Madrid e Roma. Se na primeira passagem Cicinho fez mais de 100 jogos e anotou 18 gols, fez apenas 25 jogos após retornar, não balançou as redes e também não levantou nenhuma taça.

No ano seguinte foi a vez do artilheiro Luís Fabiano voltar ao São Paulo. A torcida lotou o estádio diversas vezes para ver o jogador novamente com a camisa Tricolor e não se decepcionou. Foram 93 gols entre 2011 e 2015, consolidando o centroavante como o terceiro maior artilheiro da história do clube. Foi campeão da Copa Sul-Americana em 2012.

Kaká chegou a ser parceiro de Luís Fabiano em alguns jogos de 2014. O melhor do mundo de 2007 retornou ao Morumbi após acertar com o Orlando City. Enquanto a temporada nos EUA não começava, foi emprestado ao São Paulo para não ficar parado e jogou muito bem. Foi um dos principais nomes do time no vice-campeonato brasileiro daquele ano, mas deixou o clube sem conquistas em sua segunda passagem.

Em 2016, foi a vez de outro campeão mundial voltar: Diego Lugano. O uruguaio já não estava no auge da forma física em foi coadjuvante nas duas temporadas que ficou em seu retorno, jogando apenas 36 jogos ao total. Assim que se aposentou, no fim de 2017, assumiu um cargo como dirigente no clube e na nova função também não conseguiu comemorar um título.

Hernanes foi o último, antes de Miranda, a retornar ao Morumbi. Na verdade, foram duas voltas muito distintas. Em 2017, foi protagonista na recuperação do São Paulo no Campeonato Brasileiro, ajudando o clube a se livrar do rebaixamento naquele ano. Retornou à China com o status de um dos melhores jogadores do Brasil e tais atuações ficaram no imaginário do torcedor. No início de 2019, foi contratado em definitivo pelo Tricolor mas não conseguiu repetir os bons jogos e se tornou um reserva de luxo no elenco.

Miranda ainda não tem uma data para estrear e tem contrato até 2022 para tentar colocar um fim à sina dos grandes ídolos do São Paulo que retornaram ao clube e não conseguiram repetir o sucesso das passagens anteriores.