Após o empate por 1 a 1, no amistoso contra a Holanda, o técnico Luis Enrique foi indagado sobre os riscos de adotar a saída de bola com toques e sem chutões. O treinador explicou que tenta instruir todos os atletas, mas que ainda encontra dificuldades na implementação do conceito. O treinador da seleção espanhola comentou ainda sobre a estreia do goleiro Unai Simón.

