Luis Suárez e Arturo Vidal, um último problema para o Barça

O Barcelona parece estar dando pequenos passos em direção à temporada 2020-21. A irrupção de Ansu Fati e a confirmação de que Leo Messi, ainda que com relutância, permanecerá na equipe foram um sopro de ar fresco no fim de semana para uma equipe desestabilizada desde o 2-8 contra o Bayern.

O Barça está avançando nas saídas. Na última semana, Ivan Rakitic se despediu e parece que, no presente, Luis Suárez e Arturo Vidal poderiam seguir o mesmo caminho.

Ambos apontam para o 'Calcio', mas, segundo 'AS', não vão facilitar as coisas para a que ainda é a sua equipe. O uruguaio tem um acordo com a Juventus enquanto aguarda a obtenção do passaporte italiano e o chileno está louco para ir para a Inter, que também o quer.

No entanto, dado que ainda têm um contrato de um ano com o Barça, ambos os jogadores exigem cobrar uma quantia mais ou menos elevada para aceitar a sua saída. No caso do uruguaio, fala-se em 17 milhões de euros, enquanto Vidal quer conseguir seis.

Tudo isso torpedeia sua saída do clube e, claro, sem saídas, o Barcelona não pode enfrentar novas chegadas. O interesse em Wijnaldum e, acima de tudo, em Depay ainda está muito presente, mas o clube do Barça está de pés e mãos amarrados.

Um último problema que a equipe do 'culé' não esperava, principalmente do atacante uruguaio, que tem sido um dos carros-chefe da equipe nas últimas temporadas. A estranha forma de comunicar que não vai continuar pode estar pesando muito na forma como Luis Suárez está conduzindo as negociações para a sua saída.