O mercado de Luis Suárez: PSG, Premier, Ajax...

Luis Suárez está entre os jogadores do Barcelona que não devem fazer parte do projeto de Koeman. O charrúa já teria sido informado disso pelo novo técnico e deve movimentar a janela de transferências abrindo espaço para uma renovação do time catalão.

Saindo do Camp Nou, o artilheiro, segundo 'Olé', tem três destinos possíveis. O PSG e o Ajax são os clubes que surgem com força entre os rumores. A terceira opção citada é uma liga, a Premier League, para a qual o atacante poderia retornar.

A equipe parisiense está procurando um substituto para Cavani. O clube busca um novo reforço de peso para trabalhar ao lado de Neymar, Mbappé e Di María. Icardi perdeu espaço na reta final da temporada e o uruguaio seria um nome de confiança graças à sua carreira consagrada.

Parte de sua trajetória brilhante foi no Ajax, que desejaria seu retorno, segundo o jornal. Esta opção, por reduzir o nível competitivo, parece mais complicada. O atacante de 33 anos não descarta voltar a Amsterdã, mas não seria esse o momento certo.

Por fim, 'Olé' lembra que a Premier League é um destino interessante para o uruguaio. Ele já jogou por lá e teve ótimos resultados pelo Liverpool, mantendo um bom cartaz desde então na Inglaterra.

Confira no vídeo uma coleção de voleios perfeitos executados por Luis Suárez com a camisa do Barcelona.