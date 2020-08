Luis Suárez se aproxima dos Estados Unidos

O terremoto provocado pela saída de Leo Messi deixou praticamente em segundo plano o adeus de Luis Suárez. Ronald Koeman telefonou para o uruguaio e informou que não conta com os seus serviços.

Assim, o atacante terá que buscar um novo clube. Muito se falou do Ajax, mas a ex-equipe do charrúa parece não ter a saúde financeira suficiente para arcar com a sua chegada.

De acordo com o jornal 'The Independent', o atacante estaria negociando com o Inter Miami de David Beckham para jogar na MLS.

Na liga norte-americana poderia ter uma salário parecido ao que recebe no Barcelona e, além disso, teria o aval de um projeto sólido como o de Beckham.