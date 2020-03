Lukaku, longe de seu filho: "Estou ficando louco"

A pandemia de coronavírus já matou 3.405 vidas na Itália, o país mais afetado pelo vírus fatídico. Portanto, os cidadãos ainda estão confinados em suas casas, seguindo as recomendações do governo.

Um deles é o jogador da Inter de Milão, Romelu Lukaku, que começa a sofrer muito depois de dez dias longe da família, principalmente sem poder ficar com o filho, que está na Bélgica.

Entrevistado pelo ex-atacante do Arsenal Ian Wright, Lukaku comentou: "Quase enlouqueci ontem. Não posso sair, não posso treinar. Sinto-me trancado e já faz nove dias. Sinto falta da vida normal. Estar com minha mãe e com meu filho. Com meu irmão. Penso em todos e é triste. Você não pode ter contato com as pessoas que ama".

'AS' recolhe as declarações do atacante belga, que também teme pela mãe: "Tenho que ter cuidado. Minha mãe tem diabetes, por isso não posso ir abraçá-la. Ela não sai mais. Meu irmão e eu contamos a ela imediatamente. Nem pensar. Ela sai para o jardim e à noite, depois do anoitecer, toma um pouco de ar, mas nada mais".

Além disso, o jogador da equipe italiana explicou como o clube lhes deu equipamentos esportivos para treinar em casa: "Eles me deram uma bicicleta ergométrica porque os jogadores moram em apartamentos no centro. Eu não tenho espaço para treinar e perguntaram ao grupo que precisava uma bicicleta ou uma esteira em casa".

"Muitos jogadores pediram e, duas horas depois, todos nós tínhamos uma bicicleta ergométrica em casa. Além disso, meu fisioterapeuta me traz comida todos os dias e eu sigo minha dieta rigorosa. Às 12 horas, eles enviam alguém com comida e podemos manter nossa dieta. Continuo com meu peixe e meus legumes. A verdade é que sinto falta de treinar e jogar diante dos fãs. Agora começo a apreciar o que tenho", afirmou.